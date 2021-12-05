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Сошедший с рельсов трамвай в Ростове перегородил часть Буденновского днем 5 декабря

5 декабря 2021, 13:18
Фото: vk.com/rostovnadonu
В центре Ростова-на-Дону напротив здания цирка трамвай сошел с рельсов, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сообщения о происшествии появилось сегодня, 5 декабря в 15:38. По словам очевидцев, трамвай сошел с рельсов напротив здания городского цирка, на перекрёстке проспекта Буденовского и улицы Максима Горького.

О пострадавших на данный момент не сообщается, причины ЧП также остаются неизвестны. Однако, на фото, сделанном жителем Ростова видно, как общественный транспорт перегородил движение по проспекту Буденновскому. Сейчас на месте аварии образовалась серьезная пробка, такие данный приводит сервис Яндекс.Карты.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону полицейские задержали 16 пьяных водителей за четыре дня.

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