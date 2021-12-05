Сошедший с рельсов трамвай в Ростове перегородил часть Буденновского днем 5 декабря

О пострадавших на данный момент не сообщается, причины ЧП также остаются неизвестны. Однако, на фото, сделанном жителем Ростова видно, как общественный транспорт перегородил движение по проспекту Буденновскому. Сейчас на месте аварии образовалась серьезная пробка, такие данный приводит сервис Яндекс.Карты.