Власти Ростовской области собираются изучать, что пишут местные блогеры в 2022 году

Подать заявки участникам аукциона предлагается до 22 декабря, имя победителя станет известно уже 27 декабря текущего года. В течение пяти дней после выбора победителя будет подписан контракт. Известно, что исполнить условия контракта подрядчик должен будет до 23 декабря 2022 года.