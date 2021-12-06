Власти Ростовской области собираются изучать, что пишут местные блогеры в 2022 году

Правительство Ростовской области объявило конкурс на поиски подрядчика для оказания информационно-аналитических услуг по проведению исследований и анализа социальных медиа и блогосферы. Максимальная стоимость контракта составляет всего 300 тысяч рублей. Деньги направят из областного бюджета.
Потенциальному подрядчику предстоит изучить и проанализировать более 92 миллионов источников социальных медиа на всех популярных платформы, включая Twitter, Facebook, ВКонтакте, LiveJournal, LiveInternet, Мой Мир, а также автономные блоги, а также специализированные форумы.
Подать заявки участникам аукциона предлагается до 22 декабря, имя победителя станет известно уже 27 декабря текущего года. В течение пяти дней после выбора победителя будет подписан контракт. Известно, что исполнить условия контракта подрядчик должен будет до 23 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что сити-менеджер Алексей Логвиненко пригласил в Ростов американского блогера Шейна после его отзыва о городе.