От сити-менеджера Ростова Логвиненко потребовали моратория на снос исторических домов

Последним пунктом обращения стало создание в Ростове структуры или агентства, которые будет ответственно за сохранение культурного наследия города. Активисты считают, что в эту структуры должны войти независимые эксперты, урбанисты и общественники, которые искренне заинтересованы в решении проблем сохранения исторического облика города.