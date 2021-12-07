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От сити-менеджера Ростова Логвиненко потребовали моратория на снос исторических домов

7 декабря 2021, 12:10
Фото: /moifasad / rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону общественники обратились к главе горадминистрации Алексею Логвиненко с призывом прекратить снос памятников архитектуры и ввести мораторий на демонтаж зданий, построенных до 1960 года, информация об этом появилась в соцсетях.

Общественники движения «Мой фасад» рассказали, что их борьба за сохранение памятников архитектурного наследия города остается безрезультатной, пока местные власти без разбора сносят исторические здания, спешно получая заключения об утрате культурной ценности от неизвестных экспертных групп.

Общественники предложили ввести мораторий на снос зданий, построенных до 1960 года, а также запретить застройку исторических районов города до того момента, пока не будут разработаны стандарты комплексного развития городских территорий.

Кроме того общественники считают обязательным создание комиссии, в которую войдут представители общественного мнения. Эта комиссия будет заниматься оценкой реального состояния исторических зданий и того, являются ли они аварийными.

Кроме того «Мой Фасад» выступает решительно против проекта охранной зоны «Донского наследия», предпочитая тот, что был представлен петербургской организацией в начале 2000-х.

Последним пунктом обращения стало создание в Ростове структуры или агентства, которые будет ответственно за сохранение культурного наследия города. Активисты считают, что в эту структуры должны войти независимые эксперты, урбанисты и общественники, которые искренне заинтересованы в решении проблем сохранения исторического облика города.

Ранее в Ростове общественники сообщили о срочном сносе исторического здания без объявления тендера.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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