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Posted 7 декабря 2021, 14:00

Published 7 декабря 2021, 14:00

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Школьное питание и салаты из магазинов проверили в Ростовской области в 2021 году

7 декабря 2021, 14:00
В Ростовской области в этом году прошли проверки качества питания в школах и детских садах, заявила и. о. главы департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

Всего пробы еды взяли в 20 школах и 10 детских садах. Каких-либо нарушений зарегистрировано не было.

Кроме того, проверки прошли в супермаркетах и магазинах, здесь результаты оказались плачевными. Выяснилось, что все приготовленные в торговых точках салаты не соответствуют требованиям.

Мясная продукция только в половине случаев была без нарушений. В том числе товары не проходили испытания по микробиологическим показателям.

Ранее ростовские ученые предложили делать суп и конфеты из медуз Азовского моря.

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