Школьное питание и салаты из магазинов проверили в Ростовской области в 2021 году

Posted 7 декабря 2021, 14:00
Published 7 декабря 2021, 14:00
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Всего пробы еды взяли в 20 школах и 10 детских садах. Каких-либо нарушений зарегистрировано не было.
Кроме того, проверки прошли в супермаркетах и магазинах, здесь результаты оказались плачевными. Выяснилось, что все приготовленные в торговых точках салаты не соответствуют требованиям.
Мясная продукция только в половине случаев была без нарушений. В том числе товары не проходили испытания по микробиологическим показателям.