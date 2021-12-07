Школьное питание и салаты из магазинов проверили в Ростовской области в 2021 году

В Ростовской области в этом году прошли проверки качества питания в школах и детских садах, заявила и. о. главы департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

Всего пробы еды взяли в 20 школах и 10 детских садах. Каких-либо нарушений зарегистрировано не было. Кроме того, проверки прошли в супермаркетах и магазинах, здесь результаты оказались плачевными. Выяснилось, что все приготовленные в торговых точках салаты не соответствуют требованиям. Мясная продукция только в половине случаев была без нарушений. В том числе товары не проходили испытания по микробиологическим показателям. Ранее ростовские ученые предложили делать суп и конфеты из медуз Азовского моря. Материалы по теме Дефицит продуктов питания начался в Великобритании