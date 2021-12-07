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Posted 7 декабря 2021, 07:34

Published 7 декабря 2021, 07:34

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Власти района в Ростове-на-Дону игнорировали появившуюся свалку

Власти района в Ростове-на-Дону игнорировали появившуюся свалку

7 декабря 2021, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону администрацию Первомайского района заставили убрать незаконную свалку, сообщили в региональной прокуратуре.

Проведенная проверка показала, что на улице Садоводческой появилась свалка коммунальных и строительных отходов. Администрация района никаких мер не принимала.

«От главы органа местного самоуправления потребовали устранить нарушения. Также собрали необходимые материалы для привлечения виновников к ответственности», — уточнили в прокуратуре.

После этого нарушения устранили, а свалку ликвидировали. Территорию привели в нормальный вид.

Ранее жители Ростова пожаловались на свалку, из-за которой могут загореться частные дома.

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