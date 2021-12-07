Власти района в Ростове-на-Дону игнорировали появившуюся свалку

Posted 7 декабря 2021, 07:34
Published 7 декабря 2021, 07:34
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Проведенная проверка показала, что на улице Садоводческой появилась свалка коммунальных и строительных отходов. Администрация района никаких мер не принимала.
«От главы органа местного самоуправления потребовали устранить нарушения. Также собрали необходимые материалы для привлечения виновников к ответственности», — уточнили в прокуратуре.
После этого нарушения устранили, а свалку ликвидировали. Территорию привели в нормальный вид.