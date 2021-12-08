В Ростовской области о смерти 35 пациентов с коронавирусом сообщили к утру 8 декабря

Власти рассказали, что все погибшие имели хронические заболевания. Среди жертв инфекции было 19 женщин в возрасте от 45 до 94 лет, а также 16 мужчин возрастом от 53 до 88 лет. Общее количество погибших от вируса за период эпидемии достигло девяти тысяч местных жителей.