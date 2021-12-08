В Ростовской области о смерти 35 пациентов с коронавирусом сообщили к утру 8 декабря

Posted 8 декабря 2021, 09:50
Published 8 декабря 2021, 09:50
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Власти рассказали, что все погибшие имели хронические заболевания. Среди жертв инфекции было 19 женщин в возрасте от 45 до 94 лет, а также 16 мужчин возрастом от 53 до 88 лет. Общее количество погибших от вируса за период эпидемии достигло девяти тысяч местных жителей.
Кроме того в Ростовской области количество зараженных, выявленных с начала эпидемии, перешагнуло отметку в 180,7 тысяч человек, среди которых 655 случаев заражения ковидом подтвердили в минувшие сутки.
На лечении в ковидных госпиталях находятся более 3,4 тысяч пациентов, 35 из которых подключены к ИВЛ в тяжелом состоянии.
Напомним, вакцинацию от коронавируса завершили уже более 1,84 миллиона жителей Ростовской области.
Ранее власти Ростова сообщили, что в городе за 11 месяцев текущего года поймали более 13 тысяч безмасочников.