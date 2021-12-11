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Ростовский митрополит Меркурий заявил, что соцсети загубили души 60% подростков

11 декабря 2021, 12:45
Фото: Дон Православный - rostoveparhia.ru
Ростовский митрополит Меркурий поделился опасениями о психологическом и нравственном состоянии молодежи из-за влияния соцсетей, об этом он сообщил на заседании Совета ректоров вузов Ростовской области.

Представитель православной церкви в Ростовской области митрополит Меркурий утверждает, что только за 2019 год в деструктивные сообщества в соцсетях вступили более семи миллионов школьников, что составляет более 60% от общего населения россиян возрастом от 13 до 20 лет.

Священнослужитель уверен, что более двух миллионов школьников пополняют этот сегмент ежегодно, что подтверждает предположение о возрождении псевдорелигиозных культов.

В связи с этим митрополит призвал ВУЗы Ростовской области заниматься коррекционной работой со своими студентами, знакомить их с религией и корректировать мировоззрение молодых людей.

По мнению представителя РПЦ, высшие учебные заведения должны делать упор не на взращивание интеллекта и эмоциональной стороны личности, а корректировать «волевую сферу» и учить молодежь поступать соответственно обязанностям гражданина.

Ранее в ноябре монахини вышли на пикет против абортов и получили критику от ростовчан.

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