Украина хочет привлечь наемников к операции у границ с Ростовской областью

Posted 13 декабря 2021, 12:12
Published 13 декабря 2021, 12:12
Modified 11 сентября 2022, 15:41
Updated 11 сентября 2022, 15:41
Telegram-канал «Сварщики», на который сослались в издании, сообщил, что в 93-й бригаде появилось новое неофициальное формирование, в которое вошли контрактники из Азербайджана, а также крымские татары.
Хотя командование АТО и ОСС отрицало присутствие вооруженных формирований в зоне соприкосновения сторон конфликта, ситуация изменилась.
Напоминаем, в течение пяти лет с 2014 по 2019 год на Донбассе воевал батальон имени Шейха Мансура*, деятельность этого вооруженного формирования запрещена на территории Российской Федерации и преследуется законом. В издании рассказали, что в состав батальона входили наемники, которые провели множество операций против защитников Донбасса.
Ранее стало известно, что западные страны начали посылать боевиков в зону военных действий у границ с Ростовской областью.
*Запрещена в РФ.