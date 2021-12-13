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Posted 13 декабря 2021, 12:12

Published 13 декабря 2021, 12:12

Modified 11 сентября 2022, 15:41

Updated 11 сентября 2022, 15:41

Украина хочет привлечь наемников к операции у границ с Ростовской областью

Украина хочет привлечь наемников к операции у границ с Ростовской областью

13 декабря 2021, 12:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вооруженные силы Украины образовали внештатное подразделение, в состав которого якобы вошли сирийские и азербайджанские наемники, об этом рассказал портал «Новороссия».

Telegram-канал «Сварщики», на который сослались в издании, сообщил, что в 93-й бригаде появилось новое неофициальное формирование, в которое вошли контрактники из Азербайджана, а также крымские татары.

Хотя командование АТО и ОСС отрицало присутствие вооруженных формирований в зоне соприкосновения сторон конфликта, ситуация изменилась.

Напоминаем, в течение пяти лет с 2014 по 2019 год на Донбассе воевал батальон имени Шейха Мансура*, деятельность этого вооруженного формирования запрещена на территории Российской Федерации и преследуется законом. В издании рассказали, что в состав батальона входили наемники, которые провели множество операций против защитников Донбасса.

Ранее стало известно, что западные страны начали посылать боевиков в зону военных действий у границ с Ростовской областью.

*Запрещена в РФ.

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