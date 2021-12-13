Украина хочет привлечь наемников к операции у границ с Ростовской областью

Напоминаем, в течение пяти лет с 2014 по 2019 год на Донбассе воевал батальон имени Шейха Мансура*, деятельность этого вооруженного формирования запрещена на территории Российской Федерации и преследуется законом. В издании рассказали, что в состав батальона входили наемники, которые провели множество операций против защитников Донбасса.