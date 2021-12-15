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В Ростовской области утонул решивший порыбачить 30-летний работник порта 12 декабря

15 декабря 2021, 15:39
Фото: pixabay.com
В Таганроге во время рыбалки утонул работник порта, сообщает портал «Ерш» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что происшествие произошло в воскресенье, 12 декабря. Работавший в ночную смену 30-летний работник порта решил порыбачить у причала, но упал с причала. Видеокамеры зафиксировали как мужчина пытался выбраться из холодной воды.

Спустя какое-то время он заметил куртку пропавшего парня, которая плавала в заливе, и вызвал полицию.

К месту происшествия приехали спасатели и водолазы. Тело молодого человека нашли и вытащили его из воды. По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее города, в которых чаще всего тонут люди, назвали в Ростовской области

Утром сменщик не сумел найти коллегу, хотя все его вещи находились на месте.

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