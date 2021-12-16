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Суд в Ростове-на-Дону объяснил текст в приговоре с «российскими частями в ДНР и ЛНР»

16 декабря 2021, 13:34
Фото: mil.ru
Кировский районный суд Ростова-на-Дону разместил приговор, в котором есть упоминания о «воинской части ВС РФ в ДНР и ЛНР», сообщает РБК.

Официально Россия опровергает слухи, что российские войска есть в этой зоне. В суде объяснили, что был размещен «обезличенный приговор».

Этот документ соответствует оригиналу приговора в материалах уголовного дела. В нем есть слова подсудимого по делу.

«В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. У нас нет возможности повлиять на слова подсудимого», — пишет РБК со ссылкой на слова представителя суда.

Ранее НАТО обвинили в поставке оружия Украине для боевых действий у Ростовской области.

До этого на Украине у границы с донским регионом военных из-за президента иностранного государства Владимира Зеленского лишили пропитания.

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