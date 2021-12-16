Официально Россия опровергает слухи, что российские войска есть в этой зоне. В суде объяснили, что был размещен «обезличенный приговор».
Этот документ соответствует оригиналу приговора в материалах уголовного дела. В нем есть слова подсудимого по делу.
«В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. У нас нет возможности повлиять на слова подсудимого», — пишет РБК со ссылкой на слова представителя суда.
До этого на Украине у границы с донским регионом военных из-за президента иностранного государства Владимира Зеленского лишили пропитания.