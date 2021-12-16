В Ростовской области прогнозируют сильный туман и гололед 16 декабря

Ночью в некоторых районах Ростовской области прошел небольшой дождь, однако, днем осадков не ожидается, зато на регион опустится сильный туман, а на дорогах будет гололедица.
Это произойдет за счет низких температур, которые будут держаться в Ростовской области в этот день. Столбики ртутного столба опустятся до -1 градуса ночью, при прояснениях температура воздуха может достигнуть и -4.
Днем по югу Ростовской области столбы термометров поднимутся на 8 градусов выше нуля. Также прогнозируется, что 16 декабря поднимется северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 10 метров в секунду.