Мощные морозы ударят в новогоднюю ночь по Ростовской области на 1 января в 2022 году

В северных районах области температура снизится до минус 12 градусов. Днем первого января станет немного теплеет, температура составит минус девять градусов.
В новогоднюю ночь в южных районах, а также Ростове-на-Дону, ожидаются заморозки до минус семи градусов. Днем может потеплеть до минус трех градусов.
По прогнозам синоптиков, 31 декабря и 1 января установится облачная погода, осадков не будет.
Ранее в донской столице на Театральной площади асфальт положили поверх плитки ради новогодней елки. Из-за этого горожане раскритиковали подрядчика и потребовали расторгнуть с ним контракт.