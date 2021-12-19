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Мощные морозы ударят в новогоднюю ночь по Ростовской области на 1 января в 2022 году

19 декабря 2021, 06:31
Фото: pixabay
В Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января следующего года в северной части ударят морозы, предупредили местных жителей в «Гисметео».

В северных районах области температура снизится до минус 12 градусов. Днем первого января станет немного теплеет, температура составит минус девять градусов.

В новогоднюю ночь в южных районах, а также Ростове-на-Дону, ожидаются заморозки до минус семи градусов. Днем может потеплеть до минус трех градусов.

По прогнозам синоптиков, 31 декабря и 1 января установится облачная погода, осадков не будет.

Ранее в донской столице на Театральной площади асфальт положили поверх плитки ради новогодней елки. Из-за этого горожане раскритиковали подрядчика и потребовали расторгнуть с ним контракт.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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