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Posted 23 декабря 2021, 07:21

Published 23 декабря 2021, 07:21

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Власти в Ростове изменили программу новогодних мероприятий на 31 декабря в 2021 году

23 декабря 2021, 07:21
В Ростове-на-Дону были внесены изменения в программу мероприятий, посвященных празднованию Нового года, сообщили в мэрии.

Стало известно, что горожане не смогут встретить Новый год у главной елки. Праздничную программу проведут у входа в парк имени Максима Горького, она состоится 31 декабря с 19.00 мск до 21.00. До этого праздник хотели завершить в 01.00 мск 1 января.

Открытие главной елки пройдет 28 декабря с 18.00 до 21.00 мск. Эту программу сократили на час.

Напомним, что власти региона разрешили проводить зрелищные мероприятия, но организовывать их можно в период с 06.00 до 21.00. Это связано с ситуацией с коронавирусом.

#Общество#Новости
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