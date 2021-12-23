Власти в Ростове изменили программу новогодних мероприятий на 31 декабря в 2021 году

Posted 23 декабря 2021, 07:21
Published 23 декабря 2021, 07:21
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Стало известно, что горожане не смогут встретить Новый год у главной елки. Праздничную программу проведут у входа в парк имени Максима Горького, она состоится 31 декабря с 19.00 мск до 21.00. До этого праздник хотели завершить в 01.00 мск 1 января.
Открытие главной елки пройдет 28 декабря с 18.00 до 21.00 мск. Эту программу сократили на час.
Напомним, что власти региона разрешили проводить зрелищные мероприятия, но организовывать их можно в период с 06.00 до 21.00. Это связано с ситуацией с коронавирусом.