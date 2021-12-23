Власти в Ростове изменили программу новогодних мероприятий на 31 декабря в 2021 году

Стало известно, что горожане не смогут встретить Новый год у главной елки. Праздничную программу проведут у входа в парк имени Максима Горького, она состоится 31 декабря с 19.00 мск до 21.00. До этого праздник хотели завершить в 01.00 мск 1 января.