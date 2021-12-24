В Ростове предложили восстановить пешеходный переход к Покровскому скверу

Posted 24 декабря 2021, 07:14
Published 24 декабря 2021, 07:14
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Власти считают, что восстановления пешеходного перехода на участке является текущей необходимостью. Дело в том, что несмотря на ликвидацию этого перехода несколько лет назад, люди продолжают пересекать Большую Садовую по участку дороги напротив «Дон-Плазы».
Глава Агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков объяснил, что люди переходят дорогу в неправильном месте, а с открытием Hyatt Regency подобных нарушителей станет значительно больше.
В связи с этим сити-менеджер Алексей Логвиненко распорядился решить этот вопрос и пойти навстречу просьбе представителей бизнеса.
Ранее в плане развития транспортной инфраструктуры Ростова указали планы по строительству девяти внеуличных пешеходных переходов, общая стоимость которых составит более 900 миллионов рублей.