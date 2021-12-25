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Posted 25 декабря 2021, 05:51

Published 25 декабря 2021, 05:51

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

В Ростовской области назвали подробности отмены ограничений с 27 декабря в 2021 году

25 декабря 2021, 05:51
В Ростовской области второй раз за декабрь отменят ряд ограничений, действующих из-за коронавируса, заявили в облправительстве.

Губернатор Василий Голубев подписал документ и продлил время работы кафе и ресторанов. Сейчас они должны закрываться в 21.00 мск, с 27 числа они смогут принимать посетителей до 23.00.

Это также и касается зрелищных мероприятий, которые стали разрешены с 20 декабря. С понедельника откроют непродовольственные ярмарки.

Ранее рестораторы просили продлить работу предприятий общепита до 03.00 в новогоднюю ночь.

Напомним, что в Ростовской области вакцинацию прошли 80% лиц без определенного места жительства.

#Общество#Новости
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