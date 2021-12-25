В Ростовской области назвали подробности отмены ограничений с 27 декабря в 2021 году

Posted 25 декабря 2021, 05:51
Published 25 декабря 2021, 05:51
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Губернатор Василий Голубев подписал документ и продлил время работы кафе и ресторанов. Сейчас они должны закрываться в 21.00 мск, с 27 числа они смогут принимать посетителей до 23.00.
Это также и касается зрелищных мероприятий, которые стали разрешены с 20 декабря. С понедельника откроют непродовольственные ярмарки.
Ранее рестораторы просили продлить работу предприятий общепита до 03.00 в новогоднюю ночь.
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