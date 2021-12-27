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Posted 27 декабря 2021, 15:16

Published 27 декабря 2021, 15:16

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Прокуратура Ростова-на-Дону проверит, как коммунальщики убирали снег 26 и 27 декабря

27 декабря 2021, 15:16
В Ростове началась проверка качества работ по уборке с улиц снега, сообщили в региональной прокуратуре.

В городе на выходных и в понедельник выпало значительное количество осадков. После этого СМИ начали писать о неудовлетворительной работе коммунальщиков.

«Теперь организована проверка по фактам публикаций. Будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами закона в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, а также работы общественного транспорта», — уточнили в надзорном ведомстве.

Добавим, что вечером в понедельник снова ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки также будут выпадать во вторник и среду.

#Общество#Новости
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