Прокуратура Ростова-на-Дону проверит, как коммунальщики убирали снег 26 и 27 декабря

Posted 27 декабря 2021, 15:16
Published 27 декабря 2021, 15:16
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В городе на выходных и в понедельник выпало значительное количество осадков. После этого СМИ начали писать о неудовлетворительной работе коммунальщиков.
«Теперь организована проверка по фактам публикаций. Будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами закона в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, а также работы общественного транспорта», — уточнили в надзорном ведомстве.
Добавим, что вечером в понедельник снова ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки также будут выпадать во вторник и среду.