Роспотребнадзор Ростовской области настаивает на удаленной работе для 30% сотрудников

«Хотел бы напомнить главам и руководителям госсубъектов, что никто не отменял дистанционную работу по 30% сотрудников, и в первую очередь лицам старше 60 лет. Вместе с тем в худшую сторону организован перевод работников возрастной категории 60+ в Азовском, Тацинском, Кашарском, Орловском и Целинском районах и городах Ростове-на-Дону и Новочеркасске», — сообщил Евгений Ковалев.