Роспотребнадзор Ростовской области настаивает на удаленной работе для 30% сотрудников

Posted 27 декабря 2021, 11:40
Published 27 декабря 2021, 11:40
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Глава Роспотребнадзора напомнил, что несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом и снижение показателей заболеваемости в Ростовской области сохраняется необходимость перевести на удаленную работу 30% сотрудников штата предприятий.
«Хотел бы напомнить главам и руководителям госсубъектов, что никто не отменял дистанционную работу по 30% сотрудников, и в первую очередь лицам старше 60 лет. Вместе с тем в худшую сторону организован перевод работников возрастной категории 60+ в Азовском, Тацинском, Кашарском, Орловском и Целинском районах и городах Ростове-на-Дону и Новочеркасске», — сообщил Евгений Ковалев.
Ранее власти Ростовской области сообщили, что показатель суточной заболеваемости коронавирусом упал ниже отметки в 500 зараженных.