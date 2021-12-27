Вассерман пояснил, почему Украина хочет «вернуть» Ростовскую область

Напомним, что украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о якобы начавшемся «возвращении» территорий возле Ростовской области. Однако он и ранее озвучивал подобное, в том числе, и в отношении Кубани, но на этом все и заканчивалось.
Анатолий Вассерман отмечает, что цель таких высказываний очевидна.
«Этим они пытаются показать русскому большинству граждан Украины, что Российская Федерация им на помощь не придет. Расчет именно на это», — уверен политик.
Он поясняет, что поскольку громадное большинство граждан Украины — русские, то любой, кто хочет числиться политиком независимой Украины вынужден действовать максимально анти-русским образом.
«Естественно, если это не иметь ввиду, и верить, что украинцы — это отдельный народ, то такое поведение выглядит совершенно нелепо. А если прийти к выводу, что все эти действия нацелены на зажим этого самого русского большинства, то становится все более-менее понятно», — комментирует Анатолий Вассерман.