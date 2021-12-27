rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вассерман пояснил, почему Украина хочет «вернуть» Ростовскую область

27 декабря 2021, 12:29
Фото: usarmyeurope_images/CC0/flickr.com
Украинский депутат заявил о процессе «возвращения» территорий рядом с Ростовской областью. Однако подобные заявления нацелены на дискриминацию русского большинства жителей Украины, сообщил RostovGazeta российский интеллектуал, политический деятель Анатолий Вассерман.

Напомним, что украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о якобы начавшемся «возвращении» территорий возле Ростовской области. Однако он и ранее озвучивал подобное, в том числе, и в отношении Кубани, но на этом все и заканчивалось.

Анатолий Вассерман отмечает, что цель таких высказываний очевидна.

«Этим они пытаются показать русскому большинству граждан Украины, что Российская Федерация им на помощь не придет. Расчет именно на это», — уверен политик.

Он поясняет, что поскольку громадное большинство граждан Украины — русские, то любой, кто хочет числиться политиком независимой Украины вынужден действовать максимально анти-русским образом.

«Естественно, если это не иметь ввиду, и верить, что украинцы — это отдельный народ, то такое поведение выглядит совершенно нелепо. А если прийти к выводу, что все эти действия нацелены на зажим этого самого русского большинства, то становится все более-менее понятно», — комментирует Анатолий Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, как Украина ворвалась в жизнь Ростова и что теперь будет.

Материалы по теме
Украина может готовить химатаку рядом с Ростовской областью и получать оружие от НАТОУкраина может готовить химатаку рядом с Ростовской областью и получать оружие от НАТОУкраина начала собирать беспилотники для патрулирования границы с Ростовской областьюУкраина начала собирать беспилотники для патрулирования границы с Ростовской областьюДепутат Госдумы Делягин заявил, что Украина может ударить по Ростову в 2022 годуДепутат Госдумы Делягин заявил, что Украина может ударить по Ростову в 2022 году
#Новости#Эксклюзив#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00