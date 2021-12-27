Вассерман пояснил, почему Украина хочет «вернуть» Ростовскую область

«Естественно, если это не иметь ввиду, и верить, что украинцы — это отдельный народ, то такое поведение выглядит совершенно нелепо. А если прийти к выводу, что все эти действия нацелены на зажим этого самого русского большинства, то становится все более-менее понятно», — комментирует Анатолий Вассерман.