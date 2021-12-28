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Упавшие деревья повредили уже 26 автомобилей в Ростове-на-Дону с 26 декабря 2021 года

28 декабря 2021, 14:34
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону из-за снегопада и усилившегося ветра рухнули более 60 деревьев и повредили автомобили, сообщили в городской администрации.

Всего из-за осадков спасателям поступили 80 вызовов о происшествиях. Из них 62 заявки были связаны с падением деревьев, еще 10 — с подтоплением территорий, восемь — с гололедом.

В данный убрали все рухнувшие растения, но работы усложнялись из-за того, что они повредили 26 машин. Владельцам нужно было время для оформления страховки.

Кроме того, откачали две тысячи кубометров воды с затопленных территорий. Все работы проходили в круглосуточном режиме.

С 26 по 27 декабря в городе выпало 70% от месячной нормы осадков. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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