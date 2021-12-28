Упавшие деревья повредили уже 26 автомобилей в Ростове-на-Дону с 26 декабря 2021 года

Всего из-за осадков спасателям поступили 80 вызовов о происшествиях. Из них 62 заявки были связаны с падением деревьев, еще 10 — с подтоплением территорий, восемь — с гололедом.
В данный убрали все рухнувшие растения, но работы усложнялись из-за того, что они повредили 26 машин. Владельцам нужно было время для оформления страховки.
Кроме того, откачали две тысячи кубометров воды с затопленных территорий. Все работы проходили в круглосуточном режиме.
С 26 по 27 декабря в городе выпало 70% от месячной нормы осадков. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.