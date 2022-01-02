rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Закрытие аксайских рынков повлияло на позицию Голубева в рейтинге губернаторов

2 января 06:19
Фото: Правительство РО
Глава Ростовской области Василий Голубев оказался на 47 месте годового рейтинга губернаторов, сообщает «Национальный рейтинг».

На позиции губернатора повлияли высокая смертность от коронавируса, а также закрытие рынков в Аксайском районе. Это произошло в апреле 2021 года из-за выявленных нарушений.

«Это повысило градус социальной напряженности. Стоит обратить внимание на скандал с предоставлением сиротам некачественного жилья», — уточнили эксперты.

В целом же Голубев за этот период улучшил свои позиции.

На первом месте рейтинга оказался мэр Москвы Сергей Собянин, после него идут губернаторы Московской и Ленинградской областей.

Материалы по теме
Голубев заявил, что инфекционная больница в Ростове заработает до конца 2021 годаГолубев получил провести массовые ночные проверки донских клубов из-за драк в декабреГолубев пригрозил закрыть точки общепита в случае несоблюдения требований по ковиду
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00