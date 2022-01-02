Закрытие аксайских рынков повлияло на позицию Голубева в рейтинге губернаторов

На позиции губернатора повлияли высокая смертность от коронавируса, а также закрытие рынков в Аксайском районе. Это произошло в апреле 2021 года из-за выявленных нарушений.
«Это повысило градус социальной напряженности. Стоит обратить внимание на скандал с предоставлением сиротам некачественного жилья», — уточнили эксперты.
В целом же Голубев за этот период улучшил свои позиции.
На первом месте рейтинга оказался мэр Москвы Сергей Собянин, после него идут губернаторы Московской и Ленинградской областей.