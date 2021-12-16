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Голубев заявил, что инфекционная больница в Ростове заработает до конца 2021 года

16 декабря 2021, 13:56
Фото: donland.ru
В Ростове приняли более 300 заявлений от медицинских работников, желающих работать в новом инфекционном центре, об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор рассказал, что в настоящий момент штат инфекционной больницы на улице Виталия Ходоша уже полностью укомплектован, и его открытие состоится до Нового года.

«Мы завершили строительство крупного инфекционного центра, его ввели в эксплуатацию несколько дней назад. Начнет он работать до Нового года. И я был приятно удивлен, что у нас сегодня он в полном объеме укомплектован уже кадрами. Сегодня уже больше трехсот заявлений люди написали, чтобы там работать, 100% врачами, практически полностью средним персоналом, младшим персоналом», — поделился подробностями об этапах подготовки инфекционной больницы к открытию Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области добавил, что он внес предложение о найме инженеров, которые будут следить за новейшей техникой, которую закупили для инфекционного центра. Кроме того Василий Голубев рассказал, что уже на днях в инфекционный госпиталь собираются отвезти представителей прессы, которые первыми увидят результаты работы на главной стройке региона.

Ранее сообщалось, что инфекционный госпиталь собираются открыть в январе 2022 года.

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