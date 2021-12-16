Голубев заявил, что инфекционная больница в Ростове заработает до конца 2021 года

«Мы завершили строительство крупного инфекционного центра, его ввели в эксплуатацию несколько дней назад. Начнет он работать до Нового года. И я был приятно удивлен, что у нас сегодня он в полном объеме укомплектован уже кадрами. Сегодня уже больше трехсот заявлений люди написали, чтобы там работать, 100% врачами, практически полностью средним персоналом, младшим персоналом», — поделился подробностями об этапах подготовки инфекционной больницы к открытию Василий Голубев.