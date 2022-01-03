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Сезон дождей начнется в Ростовской области с 4 января в 2022 году

3 января 17:31
Фото: pixabay
В Ростовской области в ближайшие несколько дней ожидается дождливая и теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Дожди в регионе начнутся во вторник, 4 января, температура воздуха составит плюс три градуса. Станет сильнее ветер с порывами до семи метров в секунду.

В среду будет еще теплее, температура поднимется до 8 градусов. В четверг столбики термометров достигнут 10 градусов.

Все эти дни в области будут идти дожди, они не прекратятся и в пятницу. В субботу осадков не ожидается, но будет облачно.

Ранее человека на сноуборде заметили на Ворошиловском мосту в Ростове. Он ехал прямо по проезжей части, несмотря на поток транспорта.

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