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Число заболевших COVID-19 сократилось до 277 в Ростовской области на утро 4 января

4 января 09:23
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростовской области за сутки медики выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности в регионе за весь период пандемии зарегистрировали 195209 случаев заражения COVID-19. При этом коэффициент распространения инфекции на 4 января составил 0,79. Выздоровели за сутки 524 человека, а всего коронавирусом переболели 176264 местных жителя.

Новых больных выявили в 52 городах и районах региона, больше всего в Ростове-на-Дону (106 человек), а также в Таганроге и Шахтах (по 12 человек).

Список умерших от инфекции пополнили еще 29 пациентов, из них 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, а также 13 мужчин от 44 до 83 лет. У всех жертв коронавируса имелись хронические заболевания различных систем организма. В общей сложности власти региона сообщили о 9694 погибших с апреля 2020 года.

Прививки от инфекции сделали 1,96 миллиона местных жителей.

Ранее Росстат сообщил о 2772 смертях от коронавируса в Ростовской области в ноябре 2021 года.

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