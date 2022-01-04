Число заболевших COVID-19 сократилось до 277 в Ростовской области на утро 4 января

Список умерших от инфекции пополнили еще 29 пациентов, из них 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, а также 13 мужчин от 44 до 83 лет. У всех жертв коронавируса имелись хронические заболевания различных систем организма. В общей сложности власти региона сообщили о 9694 погибших с апреля 2020 года.