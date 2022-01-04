Эксперт заявил, что до 80% алкоголя в ростовских магазинах является контрафактом

Но и контрафакта перед праздниками меньше, конечно, не стало. По словам Николая Молчанова, контрафактной является почти 80% алкогольной продукции на прилавках ростовских магазинах. Связано это с тем, что существует очень много условий для сертификации алкоголя и соблюсти все из них чрезвычайно сложно.