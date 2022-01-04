Эксперт заявил, что до 80% алкоголя в ростовских магазинах является контрафактом

Производители алкоголя в начале января заявили о скором повышении цен на крепкий алкоголь в России, сообщили «Известия». Известно, что с 2022 года повысился акциз на крепкую алкогольную продукцию — на 4,60 рубля, до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре. Эксперты подсчитали, что в среднем рост цен на водку и коньяки может составить 8−12%, на российские вина — 10 — 25%, на импортные — 15 — 30%.
Но повышение цен на алкогольные напитки на уровень спроса вряд ли повлияет. Ни один праздник в России не обходится без алкоголя. Новогодние праздники не стали исключением, по традиции бой курантов принято встречать бокалом с шампанским.
Хотя, по мнению эксперта-винодела Николая Молчанова, лучше всего к традиционным новогодним блюдам подходит вино. Он добавил, что это подтверждается и количеством продаж — в канун Нового года они в винодельнях Ростовской области выросли на 30%.
Но и контрафакта перед праздниками меньше, конечно, не стало. По словам Николая Молчанова, контрафактной является почти 80% алкогольной продукции на прилавках ростовских магазинах. Связано это с тем, что существует очень много условий для сертификации алкоголя и соблюсти все из них чрезвычайно сложно.