Инвалиды рассказали, чем опасен Ростов для колясочников

«К сожалению, куда-то выбраться одна в город своим ходом я не могу. Всегда пользуюсь такси, которое везет меня до определённого места», – рассказывает инвалид первой группы, которая передвигается на инвалидной коляске активного типа Мария Гетман.
По словам Марии, нормальные, без дефектов, пандусы в Ростове есть только на набережной и в Левобережном парке. В остальных местах в городе их либо нет, либо они смонтированы со слишком большим углом наклона или со скользким покрытием. Пользоваться такими пандусами опасно даже с помощью сопровождающего.
«Отдельная история – это неприкрытые ливневки. Приходится через каждые перепрыгивать метра их перепрыгивать на коляске. За несколько часов вот таких прыжков можно убить себе спину и руки», – жалуется Мария Гетман.
Однажды Марию и еще нескольких инвалидов-колясочников пригласили протестировать определённые маршруты в городе на доступность.
Выводы сделали неутешительные. «Кнопки вызова операторов, которые включают подъёмник, не всегда работают. Один из подъёмников удалось включить минут через 20, проверка была летом и подождать ещё можно было, как ждать зимой на морозе никому не интересно. Лично я никогда этими подъёмниками в повседневной жизни не пользовалась».
Отдельно Мария обратила внимание на то, что при переходе дороги даже в центре города с одной стороны улицы пандус есть, а на другой стороне его нет.
«Зачастую приходится перемещаться вдоль проезжей части, что опасно для жизни», – рассказала Мария Гетман.
По данным с сайта городской администрации на обустройство инфраструктуры для инвалидов выделено более 1 миллиарда рублей, из них около 150 миллионов – в 2022 году.
Тем не менее, как заключила Мария, с доступной средой в Ростове действительно беда.