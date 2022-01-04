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Инвалиды рассказали, чем опасен Ростов для колясочников

4 января 10:08
Фото: pixabay.com
В редакцию RostovGazeta обратилась ростовчанка Мария Гетман, которая рассказала, как обустроена безбарьерная среда в Ростове-на-Дону и почему город может быть опасен для колясочников.

«К сожалению, куда-то выбраться одна в город своим ходом я не могу. Всегда пользуюсь такси, которое везет меня до определённого места», – рассказывает инвалид первой группы, которая передвигается на инвалидной коляске активного типа Мария Гетман.

По словам Марии, нормальные, без дефектов, пандусы в Ростове есть только на набережной и в Левобережном парке. В остальных местах в городе их либо нет, либо они смонтированы со слишком большим углом наклона или со скользким покрытием. Пользоваться такими пандусами опасно даже с помощью сопровождающего.

«Отдельная история – это неприкрытые ливневки. Приходится через каждые перепрыгивать метра их перепрыгивать на коляске. За несколько часов вот таких прыжков можно убить себе спину и руки», – жалуется Мария Гетман.

Однажды Марию и еще нескольких инвалидов-колясочников пригласили протестировать определённые маршруты в городе на доступность.

Выводы сделали неутешительные. «Кнопки вызова операторов, которые включают подъёмник, не всегда работают. Один из подъёмников удалось включить минут через 20, проверка была летом и подождать ещё можно было, как ждать зимой на морозе никому не интересно. Лично я никогда этими подъёмниками в повседневной жизни не пользовалась».

Отдельно Мария обратила внимание на то, что при переходе дороги даже в центре города с одной стороны улицы пандус есть, а на другой стороне его нет.

«Зачастую приходится перемещаться вдоль проезжей части, что опасно для жизни», – рассказала Мария Гетман.

По данным с сайта городской администрации на обустройство инфраструктуры для инвалидов выделено более 1 миллиарда рублей, из них около 150 миллионов – в 2022 году.

Тем не менее, как заключила Мария, с доступной средой в Ростове действительно беда.

Ранее RostovGazeta писала о том, что депутаты высказались о проблемах в здравоохранении Ростова.

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