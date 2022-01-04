Инвалиды рассказали, чем опасен Ростов для колясочников

По словам Марии, нормальные, без дефектов, пандусы в Ростове есть только на набережной и в Левобережном парке. В остальных местах в городе их либо нет, либо они смонтированы со слишком большим углом наклона или со скользким покрытием. Пользоваться такими пандусами опасно даже с помощью сопровождающего.