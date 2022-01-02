Депутат высказалась о проблемах в здравоохранении Ростова

«Заболев, люди понимают, что быстро попасть к врачу не смогут. Надеются на самостоятельное выздоровление, а в результате, запускают болезнь, и когда состояние становится тяжелым, вызывают скорую помощь. Низкий поклон врачам — они работают с огромной нагрузкой, делая все возможное, чтобы спасти людей. Но они же не всесильны», — отмечает Наталья Оськина.