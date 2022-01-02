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Депутат высказалась о проблемах в здравоохранении Ростова

2 января 09:45
Фото: pixabay.com
В здравоохранении Ростова якобы нет наполняемости квалифицированным медицинским персоналом. Низкие заработные платы и высокие нагрузки приводят к тому, что врачи переходят в ковидные госпитали, частные клиники или вовсе уходят из профессии, сообщила RostovGazeta депутат Гордумы Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что нехватка врачей и огромные очереди в поликлиниках привели к тому, что все большее число ростовчан пускают болезнь «на авось», предпочитая лечиться дома.

«Заболев, люди понимают, что быстро попасть к врачу не смогут. Надеются на самостоятельное выздоровление, а в результате, запускают болезнь, и когда состояние становится тяжелым, вызывают скорую помощь. Низкий поклон врачам — они работают с огромной нагрузкой, делая все возможное, чтобы спасти людей. Но они же не всесильны», — отмечает Наталья Оськина.

По ее словам, невысокие заработки медиков наряду с огромной нагрузкой, зачастую — отсутствие обещанных доплат, привели к тому, что врачи переходят работать в ковидные госпитали, где платят больше, или в частные клиники. А многие и вовсе уходят из профессии.

«Врачей брать неоткуда, притока специалистов нет, соответственно, отсутствует восполняемость квалифицированным персоналом. Да, есть ординаторы, студенты и волонтеры. Но будем откровенны — они же не специалисты», — резюмирует Наталья Оськина.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за последнюю неделю более 20 тыс жителей Ростовской области заболели ОРВИ.

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