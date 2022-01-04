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За нарушения в Ростовской области привлекут водителей с иностранными номерами в 2022

4 января 17:41
Фото: donland.ru
Водителям автомобилей с иностранными номерами, допустившим нарушения ПДД на территории Ростовской области, придется ответить в соответствии с законодательством РФ, говорится в сообщении регионального правительства.

На территории региона проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушителей без российского гражданства. Их привлекут к ответственности также, как и граждан нашей страны.

Иностранных нарушителей находят по записям с комплексов автоматической фотовидеофиксации. Одним из таких нарушителей стал украинец, на имя которого в прошлом году выписали больше полусотни постановлений. На проспекте Стачки этот житель Харькова гонял со скоростью 153 километра в час.

Гражданин Абхазии получил 44 постановления о нарушениях. Он был замечен на на Ворошиловском проспекте, по которому двигался со скоростью 158 километров в час.

Ранее в Ростовской области в Миллеровском районе молоковоз столкнулся с легковым автомобилем, погибли четыре человека.

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