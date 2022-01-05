Древнюю гробницу с обнявшимися мужем и женой раскопали под Ростовом

Исследованиями могильника на кургане занимались археологи ООО «ОКН-проект», которые приехали на могильник «Черкасов III» в Аксайский район осенью 2021 года. Объектом исследования стали восемь курганов, которые находятся в 13 километрах от главного кафедрального собора Новочеркасска. За осень археологам удалось спасти около 50 погребений.