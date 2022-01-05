Древнюю гробницу с обнявшимися мужем и женой раскопали под Ростовом

Исследованиями могильника на кургане занимались археологи ООО «ОКН-проект», которые приехали на могильник «Черкасов III» в Аксайский район осенью 2021 года. Объектом исследования стали восемь курганов, которые находятся в 13 километрах от главного кафедрального собора Новочеркасска. За осень археологам удалось спасти около 50 погребений.
Исследователи утверждают, что все захоронения были сделаны на различных этапах эпохи бронзового века, а старейшие из них могут относиться к середине второго тысячелетия до нашей эры.
В ходе раскопок катакомбного могильника «Черкасов III» были найдены могилы трех взрослых людей, среди которых, предполагаемо, была супружеская пара, погребенная рядом други с другом, и могила ребенка, в которой находились глиняный горшок с игрушками из бараньей кости.
Ранее в Ростовской области археологи обнаружили скифский котел, который использовали для проведения древних ритуалов.