В Ростове планируют возвести коллектор для застройки старого аэропорта в 2022 году

Строительство коллектора хотят завершить в 2023 году, а уже через год начнут строить жилые многоквартирные дома и объекты социнфраструктуры на территории старого аэропорта. Там же к 2034 году планируют разбить парк с пешеходной зоной и рукотворным озером.