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В Ростове планируют возвести коллектор для застройки старого аэропорта в 2022 году

5 января 10:55
Фото: pixabay.com
В Ростове возведут канализационный коллектор № 62 стоимостью в 7,2 миллиарда рублей, об этом объявили в правительстве Ростовской области.

Власти региона смогли получить кредит на сумму в 7,2 миллиарда рублей, полученные средства планируют направить на строительство коллектора № 62, который будет обеспечивать водоотведение стоков. Протяженность нового коллектора, который будет принимать стоки от жилых домов Кировского и Пролетарского района, составит 6,5 километра, а его площадь предполагаемо займет около 85 гектаров.

Благодаря застройке старого аэропорта в Ростове через 14 лет удастся ввести в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилых помещений.

Строительство коллектора хотят завершить в 2023 году, а уже через год начнут строить жилые многоквартирные дома и объекты социнфраструктуры на территории старого аэропорта. Там же к 2034 году планируют разбить парк с пешеходной зоной и рукотворным озером.

Ранее сообщалось, что на развитие этого жилого района планируют направить свыше девяти миллиардов рублей.

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