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В Ростове состояние собак-самоедов в фотозоне в ТРК «МегаМаг» напугало горожан

5 января 12:50
Фото: instagram.com/rostov.761/
Ростовчанин предположил, что для неподвижности собак-самоедов «накачали» успокоительными в фотозоне ТРК «МегаМаг», сообщение об этом появилось в Instagram.

Во время посещения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» ростовчанин отметил, что собаки, на которых зарабатывают хозяева фотозоны, ведут себя неестественно спокойно и предположил, что животных «накачали» препаратами. Житель Ростова утверждает, что четыре взрослых самоеда и щенок не могут самостоятельно встать, что якобы не является естественным поведением для этой активной породы собак.

Жители Ростова поддержали позицию мужчины, заметив, что использовать животных для съемок неэтично, а некоторые даже заявили, что больше никогда не посетят торговый центр.

«Больше ни ногой туда, ни в один магазин не пойду теперь, для меня важны моральная позиция и понятия таких мест… Какой ужас! Надо написать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор, указав в заявлениях на факт нанесения животным увечий в корыстных целях, а там пусть разбираются. Жалко, что люди ради фотографии идут и платят им деньги!», — прокомментировали новость недовольные ростовчане.

Другие же горожане заметили, что были в торговом центре на днях, и собаки вели себя более активно, играли и перемещались в пределах фотозоны. Защитники владельцев собак предполагают, что дело в теплой погоде и жарких «шубах» животных, которые снизили активность их поведения в текущих погодных условиях.

Ранее женщина пожаловалась на агрессивную стаю беспризорных животных, что стало причиной конфликта между жителями Левенцовского микрорайона.

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