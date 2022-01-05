В Ростове состояние собак-самоедов в фотозоне в ТРК «МегаМаг» напугало горожан

Во время посещения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» ростовчанин отметил, что собаки, на которых зарабатывают хозяева фотозоны, ведут себя неестественно спокойно и предположил, что животных «накачали» препаратами. Житель Ростова утверждает, что четыре взрослых самоеда и щенок не могут самостоятельно встать, что якобы не является естественным поведением для этой активной породы собак.
Жители Ростова поддержали позицию мужчины, заметив, что использовать животных для съемок неэтично, а некоторые даже заявили, что больше никогда не посетят торговый центр.
«Больше ни ногой туда, ни в один магазин не пойду теперь, для меня важны моральная позиция и понятия таких мест… Какой ужас! Надо написать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор, указав в заявлениях на факт нанесения животным увечий в корыстных целях, а там пусть разбираются. Жалко, что люди ради фотографии идут и платят им деньги!», — прокомментировали новость недовольные ростовчане.
Другие же горожане заметили, что были в торговом центре на днях, и собаки вели себя более активно, играли и перемещались в пределах фотозоны. Защитники владельцев собак предполагают, что дело в теплой погоде и жарких «шубах» животных, которые снизили активность их поведения в текущих погодных условиях.
Ранее женщина пожаловалась на агрессивную стаю беспризорных животных, что стало причиной конфликта между жителями Левенцовского микрорайона.