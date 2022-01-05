В Ростове состояние собак-самоедов в фотозоне в ТРК «МегаМаг» напугало горожан

«Больше ни ногой туда, ни в один магазин не пойду теперь, для меня важны моральная позиция и понятия таких мест… Какой ужас! Надо написать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор, указав в заявлениях на факт нанесения животным увечий в корыстных целях, а там пусть разбираются. Жалко, что люди ради фотографии идут и платят им деньги!», — прокомментировали новость недовольные ростовчане.