Власти Ростовской области на свой пиар потратили более 500 млн рублей

Всего за прошлый год власти региона провели почти 500 закупок на сумму более миллиарда рублей. Из общего числа контрактов - половина относятся к рекламе собственной деятельности. Годом ранее чиновники потратили из бюджета области чуть более средств, чем в 2021 году - 452 млн рублей. И таких контрактов было 233. А в 2019 году власти совершили 217 тендеров по информированию жителей о своей деятельности на сумму 222 миллиона рублей. Так, за три года сумма потраченных средств на самопиар выросла вдвое в Ростовской области. И всего, начиная с 2019 года на эти цели из бюджета региона направили более одного миллиарда рублей на пиар своей работы.