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Власти Ростовской области на свой пиар потратили более 500 млн рублей

5 января 11:11
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
За 2021 год власти Ростовской области потратили на информировании жителей о своей работе 541 миллион рублей, сообщается в системе «Спарк».

Всего за прошлый год власти региона провели почти 500 закупок на сумму более миллиарда рублей. Из общего числа контрактов - половина относятся к рекламе собственной деятельности. Годом ранее чиновники потратили из бюджета области чуть более средств, чем в 2021 году - 452 млн рублей. И таких контрактов было 233. А в 2019 году власти совершили 217 тендеров по информированию жителей о своей деятельности на сумму 222 миллиона рублей. Так, за три года сумма потраченных средств на самопиар выросла вдвое в Ростовской области. И всего, начиная с 2019 года на эти цели из бюджета региона направили более одного миллиарда рублей на пиар своей работы.

В тройке поставщиков «рекламы» о деятельности чиновников Ростовской области неизменно находятся: ГУП РО «Дон-Медиа», ООО «Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство» и ООО «Хед Медиа». Этой тройке компаний удается из года в год выигрывать десятки тендеров на освещение работы властей области, зарабатывая при этом миллионы рублей.

Из всех сфер деятельности, которыми занимается Правительство Ростовской области, больше всего закупок в 2021 году совершено по «Услугам информационных агентств» - 79.

Кто сегодня выполняет функции «глашатая» официальных известий и сколько СМИ заработали на информировании жителей о работе властей, читайте в материале RostovGazeta: На себя не жалко: на пиар властей Ростовской области ушло полмиллиарда рублей.

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#Новости#Тат Гаспарян#Политика
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