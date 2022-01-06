Разгневанные ростовчане попросили президента Путина вернуть «Ростовводоканал» городу

«Особо остро проблема встала с подключением многоквартирных домов, построенных без разрешения. Снести их невозможно, так как решениями судов в их сносе отказано. При этом, у муниципалитета, как органа местного самоуправления, возникает обязанность обеспечить проживающее в них население водой, светом и другими ресурсами», — сообщает ростовчанка.