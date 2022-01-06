Разгневанные ростовчане попросили президента Путина вернуть «Ростовводоканал» городу

Женщина утверждает, что становление Ростовводоканала как акционерного общества негативно сказалось на качестве водоснабжения населения. Ростовчанка считает, что коммерциализация предприятия является причиной невозможности подключения к системе водоснабжения незаконно возведенных многоквартирных домов.
«Особо остро проблема встала с подключением многоквартирных домов, построенных без разрешения. Снести их невозможно, так как решениями судов в их сносе отказано. При этом, у муниципалитета, как органа местного самоуправления, возникает обязанность обеспечить проживающее в них население водой, светом и другими ресурсами», — сообщает ростовчанка.
По мнению Ирины Якымив после того, как дом уже не удалось снести, коммунальное снабжение дома, а именно подключение к воде должно осуществляться бесплатно. Женщина считает, что оплата за подключение, которая существовала всегда, является финансированием чужого бизнеса.
Ростовчанка высказалась, что раз жильцы проблемного дома уже единожды оплатили услугу по подключению воды неблагонадежному застройщику — больше им не следует платить, а потому просит вернуть АО «Ростовводоканал» в имущество города.
При этом основной причиной призыва стало то, что «Ростовводоканал» потребовал от жильцов дома № 91 на улице имени Вити Черевичкина 1,5 миллиона рублей за подключение к системе водоснабжения и отвода вод.
Ранее мэрия Ростова опубликовала новые коммунальные тарифы на услуги водоснабжения, которые будут действовать в течение всего года.