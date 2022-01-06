В Ростовской области предприниматели рассказали о новой схеме мошенничества

«Мы говорим есть, но от 2021, мы всегда следим, чтобы было всё новое! И тут она нам говорит, что мы уже обязаны иметь от 2022! „И если таковых не будет, мы Вас оштрафуем! И это не шутки, а все заполненные журналы мы будем проверять построчно!“», — процитировала мошенницу ростовчанка.