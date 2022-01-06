В Ростовской области предприниматели рассказали о новой схеме мошенничества

Женщина рассказала, что перед Новым годом в ее организацию позвонила неизвестная женщина, которая представилась ведущим специалистом отдела выездных проверок Роспотребнадзора региона. Женщина сообщила, что специалисты приедут в компанию с инспекцией в 13.00 мск, и уточнила, что организацию проверят на соблюдение действующих ковидных ограничений.
В числе документов, о которых женщина упомянула, был полный график уборок с 27 апреля 2020 года, журнал о получении дезинфицирующих средств, а также новое издание законов о правах потребителей и правилах торговли за 2022 год.
«Мы говорим есть, но от 2021, мы всегда следим, чтобы было всё новое! И тут она нам говорит, что мы уже обязаны иметь от 2022! „И если таковых не будет, мы Вас оштрафуем! И это не шутки, а все заполненные журналы мы будем проверять построчно!“», — процитировала мошенницу ростовчанка.
Специалист, которая представилась Светланой Новиковой, сообщила, что они готовы помочь с проверкой и привезти необходимые печатные издания за три тысячи рублей, после чего она сможет включить организацию в реестр добросовестных предпринимателей.
После того, как женщина получила отказ, она начала давить на оператора и угрожать организации штрафами, а в ответ на просьбу прислать все предложения на почту завершила разговор, и больше не объявлялась.
Ростовчанка сообщила, что хотя для их компании все закончилось, их партнер пострадал от звонка лжеспециалиста и заказал тот самый комплект печатных материалов, который привез курьер из типографии.
Женщина предупредила предпринимателей Ростова быть бдительными и не реагировать на подобные звонки, чтобы избежать ненужных трат и не быть введенными в заблуждение.