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Более 2 тысяч деревьев было уничтожено в Ростове в течение 2021 года

7 января 08:15
Фото: Алексей Логвиненко
В Ростове с января по декабрь 2021 года уничтожили более двух тысяч деревьев, которые имели аварийный потенциал, об этом сообщил портал Donnews со ссылкой на горадминистрацию.

Местные власти утверждают, что все деревья ликвидировали согласно текущему состоянию и оценке потенциала аварийной опасности растений.

Взамен уничтоженных деревьев власти Ростова высадили втрое больше деревьев, при этом 15% из саженцев составляли хвойные деревья — ели и сосны.

Сотрудники администрации объяснили, что город был заинтересован в расширении числа растений, используемых для озеленения. Так в число применяемых для посадок деревьев вошли яблони, платаны, липы и другие виды растений.

Власти напоминают, что в ходе дней древонасаждения ростовчане и городские предприятия посадили примерно семь тысяч саженцев, а в 2022 году город увеличит количество посадок на шесть тысяч растений.

Предпочтение для размещения растений отдадут местах компенсирующего озеленения, а также парковым зонам и придорожным территориям. Отдельным поводом для радости стало то, что из всех растений, что были высажены весенний и осенний периоды посадки не прижилась только десятая часть растений, что свидетельствует о повышении показателей приживаемости озеленения.

Ранее власти города объявили, что в октябре в день древонасаждения удалось посадить свыше 5,7 тысяч растений.

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