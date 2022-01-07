Более 2 тысяч деревьев было уничтожено в Ростове в течение 2021 года

Предпочтение для размещения растений отдадут местах компенсирующего озеленения, а также парковым зонам и придорожным территориям. Отдельным поводом для радости стало то, что из всех растений, что были высажены весенний и осенний периоды посадки не прижилась только десятая часть растений, что свидетельствует о повышении показателей приживаемости озеленения.