Более 2 тысяч деревьев было уничтожено в Ростове в течение 2021 года

Местные власти утверждают, что все деревья ликвидировали согласно текущему состоянию и оценке потенциала аварийной опасности растений.
Взамен уничтоженных деревьев власти Ростова высадили втрое больше деревьев, при этом 15% из саженцев составляли хвойные деревья — ели и сосны.
Сотрудники администрации объяснили, что город был заинтересован в расширении числа растений, используемых для озеленения. Так в число применяемых для посадок деревьев вошли яблони, платаны, липы и другие виды растений.
Власти напоминают, что в ходе дней древонасаждения ростовчане и городские предприятия посадили примерно семь тысяч саженцев, а в 2022 году город увеличит количество посадок на шесть тысяч растений.
Предпочтение для размещения растений отдадут местах компенсирующего озеленения, а также парковым зонам и придорожным территориям. Отдельным поводом для радости стало то, что из всех растений, что были высажены весенний и осенний периоды посадки не прижилась только десятая часть растений, что свидетельствует о повышении показателей приживаемости озеленения.
Ранее власти города объявили, что в октябре в день древонасаждения удалось посадить свыше 5,7 тысяч растений.