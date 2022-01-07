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Бывший главный архитектор Ростовской области заявил, что будущее Ростова в эклектике

7 января 13:28
Фото: pixabay.com
В Ростове действующие градостроительные план подчинены внешней стандартизации, а не решению текущих проблем, об этом порталу «Город N» рассказал бывший главный архитектор Ростовской области Александр Бояринов.

Эксперт в области архитектуры и градостроительства Александр Бояринов считает, что власти Ростова слишком увлечены внешними эффектами городской среды, чем решением ее проблем.

По его мнению, ни один из районов или кварталов города не имеет плана комплексного развития, и странно увлекаться выбором цветовой палитры фасадов и крыш.

Бояринов напомнил, что в Ростов всегда был эклектичен. Здесь ровно как и в Санкт-Петербурге достаточно зданий в стиле модерн, однако они соседствуют с советской архитектурой, современной застройкой и частными секторами.

Он напомнил, что в Ростове нет и никогда не было какого-то единого архитектурного стиля, как, к примеру, в Санкт-Петербурге.

«Для нашего города характерна эклектика. Сохранять нужно не только историю застройки центра, но главное — её принципы, основы, параметры», — объяснил Бояринов, настаивая на бессмысленности попыток создать стилистически единообразную среду или напротив поставить архитектурную «свечку» в зоне малоэтажной застройки.

По мнению бывшего главного архитектора региона в разнообразии городской среды и архитектуры заключается настоящая красота, поскольку контрасты лишь подчеркивают уникальность исторической застройки.

Кроме этого Бояринов настоял, что городской архитектурой должны заниматься эксперты в области градостроительства, а не юристы и экономисты ростовской администрации, поскольку их уровень компетентности и опыт не соответствуют возложенной на них ответственности.

«Важны самоорганизация и критическое мышление городского сообщества, чтобы мнения представителей власти не воспринимались как истина без аргументов и анализа», — в заключении своего интервью добавил Бояринов.

Ранее в Ростове общественники высказались в защиту старинных катакомб в центре города.

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