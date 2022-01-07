В Ростове эвакуировали людей из ТРК «Горизонт» днем 7 января 2022 года

В Ростове прошла экстренная эвакуация горожан из торгово-развлекательного комплекса «Горизонт». Ростовчанин сообщил, что горожан вывели на улицу примерно в 15.40 мск и впустили обратно спустя полчаса. По его словам все это время у ТРК «Горизонт» находились сотрудники ФСБ и полиция.