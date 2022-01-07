В Ростове на Северном на стоянке рядом с «Леруа Мерлен» сгорела легковушка 7 января

Жители Северного жилого массива стали свидетелями необычного зрелища, видеозаписью которого поделились в соцсетях.
На видео видно, что на парковке «Леруа Мерлен» костром пылает неопознанный автомобиль. Пламя охватило автомобиль и сожгло его за считанные часы, не позволив установить даже марку машины.
Свидетели пожара утверждают, что пожарные службы приехали только после того, как автомобиль выгорел дотла.
Сотрудники пресс-службы областного УМЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило около 14.00 мск, а пожар был ликвидирован на площади в пять квадратов примерно в 14.40 мск.
«Да это хавейл (прим. ред. марка автомобиля Haval), они постоянно горят. Вовремя техосмотр проводить нужно и устранять проблемы», — прокомментировали новость ростовчане.
В августе 2021 года трое людей сгорели заживо в автомобиле, который попал в аварию в Мартыновском районе.