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В Ростове на Северном на стоянке рядом с «Леруа Мерлен» сгорела легковушка 7 января

7 января 14:31
Фото: vk.com/rostovnadonu
В северной части Ростова на Обсерваторной, 15 дотла сгорел автомобиль, об этом сообщили в соцсетях.

Жители Северного жилого массива стали свидетелями необычного зрелища, видеозаписью которого поделились в соцсетях.

На видео видно, что на парковке «Леруа Мерлен» костром пылает неопознанный автомобиль. Пламя охватило автомобиль и сожгло его за считанные часы, не позволив установить даже марку машины.

Свидетели пожара утверждают, что пожарные службы приехали только после того, как автомобиль выгорел дотла.

Сотрудники пресс-службы областного УМЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило около 14.00 мск, а пожар был ликвидирован на площади в пять квадратов примерно в 14.40 мск.

«Да это хавейл (прим. ред. марка автомобиля Haval), они постоянно горят. Вовремя техосмотр проводить нужно и устранять проблемы», — прокомментировали новость ростовчане.

В августе 2021 года трое людей сгорели заживо в автомобиле, который попал в аварию в Мартыновском районе.

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#Новости#Происшествия
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