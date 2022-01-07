В Ростове освободили организатора гей-вечеринки, которую разогнал ОМОН 25 декабря

Дионис объяснил, что он не согласен с позицией властей и не считает, что коронавирусная инфекция распространяется больше или меньше в ночное время суток. Кроме того, несмотря на позицию и заголовки СМИ, вечеринка не была ЛГБТ-ориентированной. Организаторы ожидали на мероприятии всех, кто просто хотел неплохо провести время.