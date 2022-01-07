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В Ростове освободили организатора гей-вечеринки, которую разогнал ОМОН 25 декабря

7 января 17:18
Фото: Pixabay.com
В Ростове организатор скандальной вечеринки, которую прервал ОМОН, вышел из-под ареста и рассказал свою версию событий, сообщения появились в личном аккаунте в Instagram.

Организатор вечеринки под ником Дионис, который вышел из-под ареста в четверг, 6 января, рассказал, что все участники вечера, и Рома Желудь в частности, знали о том, что вечеринка была нелегальной.

Дионис объяснил, что он не согласен с позицией властей и не считает, что коронавирусная инфекция распространяется больше или меньше в ночное время суток. Кроме того, несмотря на позицию и заголовки СМИ, вечеринка не была ЛГБТ-ориентированной. Организаторы ожидали на мероприятии всех, кто просто хотел неплохо провести время.

Продюсер и организатор также отрицает обвинения в том, что он завлек несовершеннолетних на вечеринку призывами, и выразил сожаление о том, что из-за мероприятия пострадали люди.

Однако наибольший гнев организатора вызвал приглашенная звезда Рома Желудь, который отрицал, что знал о нелегальности вечеринки. Дионис утверждает, что блогер настолько боялся ответственности за свои решения, что удалил чат в Telegram, где они обсуждали условия проведения вечеринки.

«Я молчу, что ты не отработал свой гонорар и даже не встал за пульт. Пропиарился лишний раз за мой счет», — закончил гневное обращение к блогеру организатор.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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