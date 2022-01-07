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В Ростове убрали 270 свалок с начала января 2022 года

7 января 11:20
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове за новогодние праздники удалось ликвидировать и вывезти с улиц более 1,4 тысяч кубических метров свалок, об этом сообщили в горадминистрации.

В мэрии рассказали, что сити-менеджер Алексей Логвиненко распорядился, чтобы коммунальщики перешли на усиленный режим работы в январские праздники.

За первую неделю января с улиц города вывезли 270 свалок общим объемом более 1,4 тысяч кубических метров отходов.

Работа по ликвидации и вывозу мусора с ростовских улиц ведется ежедневно, и власти города считают, что только систематический подход способен навести порядок в городе.

«Работа по наведению чистоты в городе станет результативной только в случае, если она будет проводиться всем городским сообществом и сформирует норму поведения, воспитываемую у подрастающего поколения с ранних лет», — объяснил Алексей Логвиненко.

Ростовчан призвали пользоваться только легальными операторами по вывозу мусора и не оставлять отходы на площадках, которые для этого не приспособлены.

Ранее власти города рассказали, сколько деревьев пришлось посадить, чтобы компенсировать уничтоженные объекты озеленения.

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