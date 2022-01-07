В Ростове убрали 270 свалок с начала января 2022 года

В мэрии рассказали, что сити-менеджер Алексей Логвиненко распорядился, чтобы коммунальщики перешли на усиленный режим работы в январские праздники.
За первую неделю января с улиц города вывезли 270 свалок общим объемом более 1,4 тысяч кубических метров отходов.
Работа по ликвидации и вывозу мусора с ростовских улиц ведется ежедневно, и власти города считают, что только систематический подход способен навести порядок в городе.
«Работа по наведению чистоты в городе станет результативной только в случае, если она будет проводиться всем городским сообществом и сформирует норму поведения, воспитываемую у подрастающего поколения с ранних лет», — объяснил Алексей Логвиненко.
Ростовчан призвали пользоваться только легальными операторами по вывозу мусора и не оставлять отходы на площадках, которые для этого не приспособлены.
Ранее власти города рассказали, сколько деревьев пришлось посадить, чтобы компенсировать уничтоженные объекты озеленения.