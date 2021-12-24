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Posted 24 декабря 2021, 13:48

Published 24 декабря 2021, 13:48

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Ростовчане рассказали об организации приема мусора на несанкционированную свалку

24 декабря 2021, 13:48
Сюжет
Эксклюзив
Несанкционированная свалка в микрорайоне Левенцовский Ростова организована не стихийно. Здесь, возле ЖК «5 элемент», ведется целенаправленный сбор отходов, с осуществлением диспетчеризации «серых возчиков», сообщил RostovGazeta один из представителей инициативной группы Алексей Берешпалов.

Он рассказывает, что несанкционированную огромную свалку мусора между ТЭЦ-2 и домами жилого комплекса «5 элемент» нельзя считать стихийной. Еще в 2019–2020 годах экс-руководитель инициативной группы по борьбе за экологию Левенцовки выяснила, что у «серых перевозчиков» отходов есть в мессенджере свой чат. Там не только осуществляется диспетчеризация привоза мусора, но и появляется информация о грядущих проверках — о том, когда не стоит на поле привозить отходы.

«Тогда бывшая руководитель нашей инициативной группы на заседаниях межведомственной группы, где присутствовали представители полиции, неоднократно поднимала этот вопрос. Но никто не проявлял интереса, — говорит Алексей Берешпалов. — Мы неоднократно посещали эту стихийную свалку с представителями Народного фронта и „Чистого города“, с различными экологами и депутатами. Выяснили, что ее руководителем является некий „Сан Саныч“, который также представляется и „Геной“. Он появлялся, рассказывал туманные истории о том, что здесь происходит. А были ситуации, когда вместо него приезжали его подчиненные, с угрозами».

Представители инициативной группы по борьбе за экологию в микрорайоне Левенцовский сходятся во мнении, что проблем здесь великое множество.

«Это и невыносимый химический запах от производства „Меринос“. И до сих пор у нас не рекультивирован официальный полигон. Хорошо еще, что мусор туда перестали возить. Но различного рода инциденты происходят постоянно. Например, полгода мы писали жалобы во всевозможные инстанции о том, что на полигоне идет возгорание, пока, в ноябре, он не полыхнул открытым огнем. А мы два дня задыхались в дыму», — констатирует Алексей Берешпалов, добавляя, что рекультивация официального полигона затягивается уже на год.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие отходы обнаружены возле жилого комплекса в микрорайоне Левенцовский в Ростове.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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