Ростовчане рассказали об организации приема мусора на несанкционированную свалку

Posted 24 декабря 2021, 13:48
Published 24 декабря 2021, 13:48
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Он рассказывает, что несанкционированную огромную свалку мусора между ТЭЦ-2 и домами жилого комплекса «5 элемент» нельзя считать стихийной. Еще в 2019–2020 годах экс-руководитель инициативной группы по борьбе за экологию Левенцовки выяснила, что у «серых перевозчиков» отходов есть в мессенджере свой чат. Там не только осуществляется диспетчеризация привоза мусора, но и появляется информация о грядущих проверках — о том, когда не стоит на поле привозить отходы.
«Тогда бывшая руководитель нашей инициативной группы на заседаниях межведомственной группы, где присутствовали представители полиции, неоднократно поднимала этот вопрос. Но никто не проявлял интереса, — говорит Алексей Берешпалов. — Мы неоднократно посещали эту стихийную свалку с представителями Народного фронта и „Чистого города“, с различными экологами и депутатами. Выяснили, что ее руководителем является некий „Сан Саныч“, который также представляется и „Геной“. Он появлялся, рассказывал туманные истории о том, что здесь происходит. А были ситуации, когда вместо него приезжали его подчиненные, с угрозами».
Представители инициативной группы по борьбе за экологию в микрорайоне Левенцовский сходятся во мнении, что проблем здесь великое множество.
«Это и невыносимый химический запах от производства „Меринос“. И до сих пор у нас не рекультивирован официальный полигон. Хорошо еще, что мусор туда перестали возить. Но различного рода инциденты происходят постоянно. Например, полгода мы писали жалобы во всевозможные инстанции о том, что на полигоне идет возгорание, пока, в ноябре, он не полыхнул открытым огнем. А мы два дня задыхались в дыму», — констатирует Алексей Берешпалов, добавляя, что рекультивация официального полигона затягивается уже на год.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие отходы обнаружены возле жилого комплекса в микрорайоне Левенцовский в Ростове.
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