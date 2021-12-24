Ростовчане рассказали об организации приема мусора на несанкционированную свалку

«Это и невыносимый химический запах от производства „Меринос“. И до сих пор у нас не рекультивирован официальный полигон. Хорошо еще, что мусор туда перестали возить. Но различного рода инциденты происходят постоянно. Например, полгода мы писали жалобы во всевозможные инстанции о том, что на полигоне идет возгорание, пока, в ноябре, он не полыхнул открытым огнем. А мы два дня задыхались в дыму», — констатирует Алексей Берешпалов, добавляя, что рекультивация официального полигона затягивается уже на год.