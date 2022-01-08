В Ростовской области жертвами коронавируса стали 17 человек пенсионного возраста

В Ростовской области жертвами коронавируса стал 15 граждан предпенсионного и старшего пенсионного возраста, среди них было девять женщин в возрасте от 60 до 89 лет и восемь мужчин возрастом от 66 до 87 лет. Общее количество погибших от коронавирусной инфекции в Ростовской области составило уже более 9,76 тысяч человек.
Власти региона объявили, что за минувшие сутки инфекцию COVID-19 подтвердили у 318 жителей Ростовской области, а численность заболевших за все время пандемии превысила отметку в 196,4 тысячи случаев. Вместе с этим на новогодних каникулах отмечен рост заболеваемости ковидом среди детей — их 16% от общего числа зараженных.
На лечение в стационары поступили более 1,9 тысячи пациентов, из которых 32 человека подключили к ИВЛ в тяжелом состоянии.
Вакцинацию в пятницу, 7 января, прошли 757 человек, при этом 598 из них ввели уже второй компонент вакцины.
Ранее в Ростовской области жители остались недовольны режимом работы общепита в новогодние праздники из-за опасений перед новой волной коронавируса.