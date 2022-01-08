В Ростовской области жертвами коронавируса стали 17 человек пенсионного возраста

В Ростовской области жертвами коронавируса стал 15 граждан предпенсионного и старшего пенсионного возраста, среди них было девять женщин в возрасте от 60 до 89 лет и восемь мужчин возрастом от 66 до 87 лет. Общее количество погибших от коронавирусной инфекции в Ростовской области составило уже более 9,76 тысяч человек.