Житель Ростова создал спасительную 3D-модель Парамоновских складов в 2021 году

В четверг, 6 января, общественники сообщества парк-музей «Парамоны» встретились со специалистом, который с помощью лазерного оборудования создал трехмерную электронную копию складов.
Общественники утверждают, что эта копия позволит восстановить Парамоны до миллиметра даже в случае, если сами склады будут разрушены с течением времени. «Цифровой двойник склада, создаваемый высокотехнологичным прибором, позволит к тому же чётко связать склад с ландшафтом и рационально проложить коммуникации при реставрации старинного здания», — объяснили общественники.
Ранее ростовский урбанист рассказал, как город мог бы спасти историческую застройку, а бывший главный архитектор Ростовской области заявил, что эклектичная архитектура является визитной карточкой Ростова.