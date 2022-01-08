Житель Ростова создал спасительную 3D-модель Парамоновских складов в 2021 году

Общественники утверждают, что эта копия позволит восстановить Парамоны до миллиметра даже в случае, если сами склады будут разрушены с течением времени. «Цифровой двойник склада, создаваемый высокотехнологичным прибором, позволит к тому же чётко связать склад с ландшафтом и рационально проложить коммуникации при реставрации старинного здания», — объяснили общественники.