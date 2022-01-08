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Житель Ростова создал спасительную 3D-модель Парамоновских складов в 2021 году

8 января 11:20
Фото: Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Ростов.
В Ростове специалист по лазерному сканированию создал электронную 3D-копию Парамоновских складов, чтобы спасти их от разрушения, подробностями поделились общественники.

В четверг, 6 января, общественники сообщества парк-музей «Парамоны» встретились со специалистом, который с помощью лазерного оборудования создал трехмерную электронную копию складов.

Общественники утверждают, что эта копия позволит восстановить Парамоны до миллиметра даже в случае, если сами склады будут разрушены с течением времени. «Цифровой двойник склада, создаваемый высокотехнологичным прибором, позволит к тому же чётко связать склад с ландшафтом и рационально проложить коммуникации при реставрации старинного здания», — объяснили общественники.

С полной версией съемки можно ознакомиться по прямой ссылке.

Ранее ростовский урбанист рассказал, как город мог бы спасти историческую застройку, а бывший главный архитектор Ростовской области заявил, что эклектичная архитектура является визитной карточкой Ростова.

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