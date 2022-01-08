Жители Ростовской области недовольны помощью обманутым дольщикам на бюджетные деньги

«Почему вообще город, область или федерация должна возмещать дольщикам деньги? Они сознательно пошли на риск, им не повезло, они проиграли, а теперь мы все должны почему-то им из наших налогов что-то возмещать! Могли спокойно купить квартиры в уже построенных домах и спокойно жить. В следующий раз подумали бы, кому они относят деньги!», — категорично заметили некоторые жители Ростовской области.