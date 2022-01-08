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Жители Ростовской области недовольны помощью обманутым дольщикам на бюджетные деньги

8 января 15:41
Фото: Pexels.com
Жители Ростовской области заявили, что не одобряют помощь обманутым дольщикам на бюджетные деньги, комментарии появились в соцсетях.

В начале 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что проблемы обманутых дольщиков собираются решить до конца 2023 года. Сейчас речь идет о 77 объектах, права собственников которых необходимо восстановить. Глава региона подчеркнул, что в прошлом году властям Ростовской области удалось помочь около 2,5 тысячам человек.

Однако некоторые жители Ростовской области оказались недовольны подобными заявлениями от лица главы региона. Они утверждают, что дольщики сами выбрали «сыграть в бетонное казино» и оставить в нем свои деньги. Дончане считают, что участие в долевом строительстве — это осознанный выбор, который человек делает, обладая определенной осведомленностью о рисках.

«Почему вообще город, область или федерация должна возмещать дольщикам деньги? Они сознательно пошли на риск, им не повезло, они проиграли, а теперь мы все должны почему-то им из наших налогов что-то возмещать! Могли спокойно купить квартиры в уже построенных домах и спокойно жить. В следующий раз подумали бы, кому они относят деньги!», — категорично заметили некоторые жители Ростовской области.

Ранее застройщик, обманувший дольщиков на 60 миллионов рублей, получил 13 лет исправительной колонии и штраф размером два миллиона рублей.

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