rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове состоится еще один суд над бандой, обманувшей дольщиков на 240 млн рублей

11 ноября 2021, 18:14
Фото: Pixabay.com
В Ростове-на-Дону состоится суд над членами банды, похитившими средства 340 дольщиков, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместителем прокурора региона утверждено обвинительное заключение по делу участников ОПГ, обвиняемых в мошенничестве.

Следователи рассказали версию, согласно которой фигуранты дела Андрей Захаревич, Ольга Попушенко и Олег Железнов присвоили более 240 миллионов рублей, принадлежавших 340 дольщикам. Хищения средств в особо крупном размере были совершены в период с января 2009 по сентябрь 2013 года с помощью строительных компаний «Воин», «Победа», «Алеандр» и «Геометр».

В 2019 году фигурантов дела признали виновными и присудили им от пяти до восьми лет лишения свободы.

Однако теперь уголовное дело вновь направили Кировскому районному суду Ростова для дальнейшего рассмотрения по существу.

Материалы по теме
Бастрыкин раскритиковал недостаточную помощь обманутым дольщикам в Ростовской областиУкравший 340 млн рублей у дольщиков застройщик в Ростове-на-Дону сядет на шесть летКомпания депутата Заксобрания подала иск к властям Ростова из-за обманутых дольщиков
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58