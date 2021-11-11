В Ростове состоится еще один суд над бандой, обманувшей дольщиков на 240 млн рублей

Следователи рассказали версию, согласно которой фигуранты дела Андрей Захаревич, Ольга Попушенко и Олег Железнов присвоили более 240 миллионов рублей, принадлежавших 340 дольщикам. Хищения средств в особо крупном размере были совершены в период с января 2009 по сентябрь 2013 года с помощью строительных компаний «Воин», «Победа», «Алеандр» и «Геометр».