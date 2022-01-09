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Ростовчане устроили распродажу подаренных им на Новый год подарков в январе 2021 года

9 января 14:12
Фото: pixabay
В Ростовской области в начале 2022 года появилось сразу несколько объявлений по продаже новогодних подарков, говорится на сайте Avito.

Сразу после Нового года ростовчане стали продавать елки и праздничные костюмы. Теперь в продаже появились подарки и сладкие наборы.

Так, в Ростове за 1,5 тысячи рублей можно приобрести конфеты, которые собрали в форме ананаса. В этом же городе продается набор новогодних украшений с ароматной свечой.

За 200 рублей можно купить набор из трех полотенец, на каждом из них нарисован тигр. Ростовчане также пытаются продать много сладких подарков.

Судя по тому, что некоторые товары есть в единичном экземпляре, то складывается впечатление, что владельцы хотят продать то, что им подарили.

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