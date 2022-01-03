Жители в Ростовской области пытаются продать елки и игрушки после Нового года

Стоимость начинается от 200 рублей и может достигать несколько тысяч. Можно подобрать любую высоту растения.
Некоторые пытаются продать новогодние игрушки, в том числе шары и звезды. В среднем они стоят до тысячи рублей.
Появляются услуги Дедов Морозов и Снегурочек, которые готовы работать и во время январских праздников. При необходимости легко найти новогодний костюм, которые ростовчане также начали продавать с начала 2022 года.
Напомним, что в первый день в 2022 году в Ростовской области на вакцинацию против коронавируса пришли 806 человек.