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Жители в Ростовской области пытаются продать елки и игрушки после Нового года

3 января 06:42
Фото: pixabay
В Ростовской области после Нового года появилось сразу несколько объявлений о продаже елок, говорится в сервисе Avito.

Стоимость начинается от 200 рублей и может достигать несколько тысяч. Можно подобрать любую высоту растения.

Некоторые пытаются продать новогодние игрушки, в том числе шары и звезды. В среднем они стоят до тысячи рублей.

Появляются услуги Дедов Морозов и Снегурочек, которые готовы работать и во время январских праздников. При необходимости легко найти новогодний костюм, которые ростовчане также начали продавать с начала 2022 года.

Напомним, что в первый день в 2022 году в Ростовской области на вакцинацию против коронавируса пришли 806 человек.

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