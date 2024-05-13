Ученые рассказали, когда обрушится страшная магнитная буря на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В течение дня в регионе прогнозируют сильную магнитную бурю. Ситуация должна нормализоваться во вторник, однако в этот день ожидается слабая магнитная буря.
После этого все должно успокоиться до июня, когда ожидаются новые магнитные бури.
Добавим, что они могут оказывать различное влияние на человека, но это зависит от чувствительности каждого. Некоторые люди могут испытывать нарушения сна, изменения настроения, головные боли или усиление мигреней во время магнитных бурь. Также некоторые могут ощущать усталость, боли в суставах или мышцах, повышенную раздражительность или бессонницу.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.