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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Сильная магнитная буря ожидается в Ростове-на-Дону 13 мая

Ученые рассказали, когда обрушится страшная магнитная буря на Ростов-на-Дону

13 мая 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

Сильная магнитная буря ожидается в Ростове-на-Дону 13 мая

В Ростовской области в понедельник, 13 мая, ожидается очередная магнитная буря, следует из опубликованных прогнозов.

В течение дня в регионе прогнозируют сильную магнитную бурю. Ситуация должна нормализоваться во вторник, однако в этот день ожидается слабая магнитная буря.

После этого все должно успокоиться до июня, когда ожидаются новые магнитные бури.

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Добавим, что они могут оказывать различное влияние на человека, но это зависит от чувствительности каждого. Некоторые люди могут испытывать нарушения сна, изменения настроения, головные боли или усиление мигреней во время магнитных бурь. Также некоторые могут ощущать усталость, боли в суставах или мышцах, повышенную раздражительность или бессонницу.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Магнитная буря
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