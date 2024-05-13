Ученые рассказали, когда обрушится страшная магнитная буря на Ростов-на-Дону

Добавим, что они могут оказывать различное влияние на человека, но это зависит от чувствительности каждого. Некоторые люди могут испытывать нарушения сна, изменения настроения, головные боли или усиление мигреней во время магнитных бурь. Также некоторые могут ощущать усталость, боли в суставах или мышцах, повышенную раздражительность или бессонницу.