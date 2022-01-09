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С ростовского водоканала взыскали 30 млн рублей убытков 30 декабря

9 января 12:07
Фото: pixabay
Суд постановил взыскать 29,8 миллиона рублей с компании «Водоканал Ростова-на-Дону», говорится в материалах арбитражного суда.

С иском обратилась компания «Водоканалстройкомплект», которая потребовала взыскать 30 миллионов рублей убытков. Ответчик во время заседания требования не признал.

Разногласия между сторонами возникли во время проектирования и строительства объектов водоснабжения. Это было необходимо при возведении жилого дома.

Решить денежный вопрос в досудебном порядке не вышло, поэтому последовало обращение в суд. Он взыскал с ответчика 29,8 миллиона рублей, а также 171 тысячу рублей в качестве судебных расходов.

Решение было принято 30 декабря в 2021 году.

Ранее иск на 500 млн рублей подали к ростовскому бизнесмену Вадиму Варшавскому.

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