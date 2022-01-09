Жители Шахт заявили, что питьевая вода в городе опасна для здоровья

Глава региона Василий Голубев на своей странице в Instagram написал, что по итогам 2021 года ожидается ввести в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья. В комментариях же пользователи пожаловались на качество подаваемой воды и попросили решить эту проблему.
«Качество воды уже больше полугода ужасное, так как вначале она пахла болотом. До сих пор пить ее невозможно, так как теперь появился запах хлорки… Я за свои 30 лет не помню, чтобы когда-то вода была до такой степени непригодна к употреблению. В ней страшно даже посуду мыть…», — написала местная жительница.
Она добавила, что местные жители из-за воды попадают в инфекционную больницу. Появились также жалобы от жителей Новошахтинска, в том числе из-за повышения тарифа.
«В наш город вода поступает по позолоченным трубам? Около 80% трубопроводов находятся в аварийном состоянии и они не ремонтируются. Рабочие деревянными брусками различного размера забивают дыры. О качестве воды вообще промолчу», — пожаловались горожане.