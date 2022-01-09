Жители Шахт заявили, что питьевая вода в городе опасна для здоровья

«Качество воды уже больше полугода ужасное, так как вначале она пахла болотом. До сих пор пить ее невозможно, так как теперь появился запах хлорки… Я за свои 30 лет не помню, чтобы когда-то вода была до такой степени непригодна к употреблению. В ней страшно даже посуду мыть…», — написала местная жительница.