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Жители Шахт заявили, что питьевая вода в городе опасна для здоровья

9 января 18:02
Фото: pixabay
В Шахтах Ростовской области питьевая вода пахнет хлоркой и представляет опасность для здоровья, пожаловались горожане губернатору.

Глава региона Василий Голубев на своей странице в Instagram написал, что по итогам 2021 года ожидается ввести в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья. В комментариях же пользователи пожаловались на качество подаваемой воды и попросили решить эту проблему.

«Качество воды уже больше полугода ужасное, так как вначале она пахла болотом. До сих пор пить ее невозможно, так как теперь появился запах хлорки… Я за свои 30 лет не помню, чтобы когда-то вода была до такой степени непригодна к употреблению. В ней страшно даже посуду мыть…», — написала местная жительница.

Она добавила, что местные жители из-за воды попадают в инфекционную больницу. Появились также жалобы от жителей Новошахтинска, в том числе из-за повышения тарифа.

«В наш город вода поступает по позолоченным трубам? Около 80% трубопроводов находятся в аварийном состоянии и они не ремонтируются. Рабочие деревянными брусками различного размера забивают дыры. О качестве воды вообще промолчу», — пожаловались горожане.

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