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Жуткие морозы, взрывы в доме и гибель полицейского в новостях недели в Ростове

9 января 16:05
Фото: pixabay
В Ростовской области ожидаются морозы до минус 22 градусов, произошли взрывы в доме и погиб полицейский, все самое важное за неделю в материале RostovGazeta.

Сильные морозы

В Ростовской области в январе может похолодать сразу до минус 22 градусов. С середины месяца начнутся осадки в виде дождей и снега.

Фото: pixabay

Днем температура воздуха будет подниматься выше нуля, а ночью ожидаются заморозки. Ближе к концу января может похолодать до минус 22 градусов.

Взрывы в доме

В Ростове-на-Дону в доме на улице Береговой, 19/2 в пятницу, 7 января, произошел взрыв гранаты, из-за чего погиб пенсионер. Жильцы обнаружили его тело в лифте, который остановился на первом этаже.

Прибывшие сотрудники ОМОНа направились в квартиру, в которой мужчина делал ремонт. Один из сотрудников нашел коробку, взял в руки и она взорвалась.

Фото: pixabay

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Убийство полицейского

В среду, 5 января, жительница поселения Платоно-Петровки обнаружила тело своего супруга. Он работал в полиции.

Фото: pixabay

По информации СМИ, мужчина оказался повешенным, в этот день он не был на службе. В данный момент выясняются причины смерти.

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