Жуткие морозы, взрывы в доме и гибель полицейского в новостях недели в Ростове

В Ростовской области в январе может похолодать сразу до минус 22 градусов. С середины месяца начнутся осадки в виде дождей и снега.
Днем температура воздуха будет подниматься выше нуля, а ночью ожидаются заморозки. Ближе к концу января может похолодать до минус 22 градусов.
В Ростове-на-Дону в доме на улице Береговой, 19/2 в пятницу, 7 января, произошел взрыв гранаты, из-за чего погиб пенсионер. Жильцы обнаружили его тело в лифте, который остановился на первом этаже.
Прибывшие сотрудники ОМОНа направились в квартиру, в которой мужчина делал ремонт. Один из сотрудников нашел коробку, взял в руки и она взорвалась.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В среду, 5 января, жительница поселения Платоно-Петровки обнаружила тело своего супруга. Он работал в полиции.
По информации СМИ, мужчина оказался повешенным, в этот день он не был на службе. В данный момент выясняются причины смерти.